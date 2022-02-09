Япония согласилась передать Европе часть купленного газа

Япония согласилась на просьбу США отказаться от части закупок природного газа в пользу Европы. Власти заявили, что делают это только по просьбе администрации американского президента Джо Байдена.

«Некоторые наблюдатели считают, что санкции могут подтолкнуть Россию к сокращению объема поставок СПГ в Европу. Европейские страны получают около 40% потребляемого ими газа по газопроводам из России», – сообщает телеканал NHK.

Правительство Японии предупредило, что убедится в стабильности внутренних поставок, прежде чем поделиться с Европой. Пока не уточняется, будет отправляться газ из японских хранилищ или перенаправят поставки по действующему контракту.

Как сообщал «Новый День», США попросили крупнейших покупателей природного газа отказаться от части закупок в пользу Европы на случай военного конфликта между Россией и Украиной. Переговоры ведутся с Китаем, Южной Кореей, Японией, Индией. Запад опасается срыва поставок в случае введения новых санкций против России в случае обострения на российско-украинской границе.

Россия настаивает, что не намерена проявлять агрессию против Украины и развязывать военный конфликт. Также Москва заверила, что «Газпром» выполняет и будет выполнять все обязательства по газовым контрактам.

Токио, Наталья Рязанова

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