Принц Чарльз повторно заразился Covid-19

Принц Уэльский Чарльз снова заболел коронавирусом, сообщила пресс-служба королевской особы в Твиттере. Представитель принца извинился, что Чарльз не сможет принять участие в запланированных мероприятиях.

«Сегодня утром принц Уэльский получил положительный результат на Covid-19 и сейчас находится в самоизоляции», – говорится в сообщении.

Напомним, принц Чарльз и его супруга Камилла в марте 2020 года уже удалялись на самоизоляцию в замок Балморал в Шотландии. Тогда тест на коронавирус у принца Чарльза тоже был положительным, а у Камиллы отрицательным. При этом, супружеская чета в феврале 2021 года прошла вакцинацию.

Как сообщал «Новый День», монархи Испании Филипп VI и королева Дании Маргрете II также заразились Covid-19. У обоих проявились только легкие симптомы. Филипп VI в течение недели будет вести дела из резиденции. Маргрете II отказалась от каникул в Норвегии и временно заперлась в замке.

Лондон, Наталья Рязанова

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