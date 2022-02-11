Элитный район в Санта-Барбаре накрыло зловонием от заповедника

Район Монтесито в Санта-Барбаре, где располагаются элитные особняки знаменитостей, накрыло зловонием от птичьего заповедника. По словам местных жителей, запах стоит такой, что почти сбивает с ног.

Как сообщает Daily Mail, недвижимостью в Монтесито владеют такие известные личности как Опра Уинфри, Кэти Перри, Орландо Блум, Эллен ДеДженерес, а также принц Гарри и Меган Маркл. С недавних пор в этом месте невозможно нормально дышать.

Дело в том, что неподалеку располагается соленое болото площадью в 17 гектаров. Это место считает птичьим заповедником. Из-за особенностей местного климата вода временами застаивается, в результате по округе разносится неприятный запах.

«Воняет, как будто мертвечина под солнцем гниет. Меня просто выворачивает», – приводит издание слова одного из жителей.

Местные власти предупредили, что проблема может сохраниться до наступления осени.

Санта-Барбара, Зоя Осколкова

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