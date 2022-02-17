Королева Великобритании жалуется на здоровье после угрозы заражения Covid-19

Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась на проблемы с ногами. Об этом пишет The Sun.

95-летняя Елизавета II вернулась к участию в официальных мероприятиях после долгого перерыва. Королева была вынуждена изолироваться от общества из-за пандемии.

По данным британских СМИ, у Елизаветы нет симптомов заражения, но есть другие проблемы со здоровьем. В частности, принимая нового главу секретариата Минобороны генерал-майора Элдона Миллара и его предшественника контр-адмирала Джеймса Маклеода, королева опиралась на трость. Она показала на ногу и сказала: «Как видите, я не могу двигаться».

Несколько дней назад у принца Чарльза был выявлен коронавирус. Незадолго до этого сын виделся с матерью в Виндзорском замке. Супруга принца 74-летняя герцогиня Корнуолльская Камилла также заболела Covid-19.

Лондон, Зоя Осколкова

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