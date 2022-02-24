Елизавета II успешно справляется с коронавирусом

Королева Великобритании чувствует себя гораздо лучше. Ранее у Елизаветы II диагностировали коронавирусную инфекцию.

«Королева уже приходит в себя. Удивительно, насколько быстро ей это удалось. У нее были только легкие симптомы коронавируса», – сообщил The Sun источник, близкий к королевской семье.

Коронавирусную инфекцию у Елизаветы II выявили 20 февраля. Королева изолировалась в Виндзорском замке, но продолжала выполнять легкие обязанности. 23 февраля она провела встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Положительный тест был выявлен в воскресенье, а встреча с премьер-министром состоялась уже в среду. Неплохо для 95 лет», – заявил собеседник издания.

О том, что королева пошла на поправку, говорит и тот факт, что 71-летняя принцесса Анна, которая приехала в Виндзорский замок сразу после известия о заражении матери, вчера покинула королевскую резиденцию.

Лондон, Зоя Осколкова

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