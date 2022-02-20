Британская королева Елизавета II заболела коронавирусом

У 95-летней королевы Великобритании Елизаветы II выявлен коронавирус. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на Букингемский дворец.

Отмечается, что королева переносит заболевание в легкой форме. У нее наблюдаются симптомы ОРВИ. В целом Елизавета чувствует себя хорошо и собирается продолжить выполнять легкие обязанности.

Ранее коронавирусом в монаршей семье заболели принц Чарльз и его супруга Камилла. Незадолго до того, как Covid-19 был подтвержден, принц контактировал с матерью.

Затем сообщалось, что Елизавета передвигается, опираясь на трость. Отмечалось, что недуг вызван возрастными изменениями.

Лондон, Зоя Осколкова

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