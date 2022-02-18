В Греции спасатели не досчитались 11 пассажиров горящего круизного судна

Греческие спасатели объявили пропавшими без вести 11 человек, находившихся на пароме Euroferry Olympia. Их не нашли на трех судах, эвакуировавших людей с горящего парома.

Экипаж спасательных судов пересчитали пассажиров, которых везут к берегу. Общее число оказалось меньше количества людей на борту парома. Напомним, на Euroferry Olympia находились 239 пассажиров и 51 член экипажа. Новую перекличку и проверку проведут в порту Корфу, где ждут прибытия спасательных судов, передает греческий телеканал Open.

По данным Reuters, пожар начался в трюме и уже причинил значительный ущерб, потому что экипаж так и не смог потушить огонь. Причину возгорания все еще устанавливают.

Напомним, паром направлялся из греческой Игуменицы в итальянский порт Бриндизи. Недалеко от острова Корфу в Ионическом море на борту случился пожар, паром проходил эту точку вскоре после 04:00 утра. В результате одному из пассажиров судна понадобилась медицинская помощь – он надышался дыма.

Москва, Наталья Рязанова

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