Трамп опубликовал первую запись в собственной соцсети

Экс-президент США Дональд Трамп сделал первую запись в новой социальной сети TRUTH Social. Ресурс создан по инициативе бывшего главы государства ради борьбы с Высокими технологиями.

«Приготовьтесь! Ваш любимый президент скоро встретится с вами», – написал Дональд Трамп. Это сообщение процитировал его сын Дональд и дописал: «Время правды». Запись так же можно перевести как «Время TRUTH».

Как сообщал «Новый День», многие соцсети заблокировали аккаунты Дональда Трампа после беспорядков в Вашингтоне в январе 2021 года. В октябре бывший американский лидер анонсировал создание соцсети TRUTH Social и Trump Media & Technology Group. С ее помощью экс-президент намерен противостоять тирании Высоких технологий.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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