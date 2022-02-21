В Иране истребитель рухнул рядом со школой

Два военных пилота и гражданский человек погибли при крушении истребителя F-5 иранских ВВС. Самолет упал недалеко от школы на северо-западе города Тебриз, передает агентство IRNA.

Самолет врезался в здание и загорелся. При падении погиб простой гражданин и оба пилота. До приезда пожарных несколько припаркованных рядом автомобилей полностью сгорели.

Место аварии оцепили. Причины и подробности крушения истребителя устанавливаются.

Ранее американский истребитель F-35 упал в море при попытке совершить посадку на авианосец «Карл Винсон» ВМС США. Пилот катапультировался, и его подобрал вертолет, но при аварии пострадали семь моряков.

Тебриз, Наталья Рязанова

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