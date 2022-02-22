Около 60 человек погибли при взрыве на руднике в Африке

Как минимум 59 человек погибли, десятки ранены в результате взрыва на золотоносном прииске на юго-западе Буркина-Фасо. Среди пострадавших есть дети, передает агентство Синьхуа.

Взрыв случился 21 февраля. Предположительно, сдетонировала взрывчатка для горных работ. Власти начали расследование причин и обстоятельств взрыва. Предполагается, что прииск работал нелегально, поскольку детский труд официально запрещен.

Местные власти не исключают, что число жертв увеличится, поскольку многие пострадавшие получили очень тяжелые травмы.

Ранее при обрушении золотого рудника в провинции Западный Кордофан на юге Судана погибли 38 человек.

Уагадугу, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»