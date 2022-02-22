В США четырехлетний мальчик по указке отца выстрелил в полицейского

Мужчина угрожал пистолетом сотрудникам McDonald's в американском городе Мидвейл в штате Юта. Когда полицейские прибыли усмирить дебошира, тот велел четырехлетнему сыну выстрелить в правоохранителя.

Подозреваемый получил заказ, но заявил, что ему подали неправильную еду. Чтобы сотрудники не подумали отказаться исправить заказ, мужчина наставил на них пистолет. На место вызвали полицию.

Когда нарушителя порядка вытаскивали из машины, он сказал четырехлетнему сыну стрелять в полицейских, и мальчик так и сделал. Полицейский успел оттолкнуть ствол и получил только ранение в руку. В этот момент рядом с мальчиком сидел еще один ребенок, трех лет, передает Fox News.

Шериф округа Рози Ривера назвала печальным день, когда гражданин США мог спокойно приказать ребенку выстрелить в полицейского. Она заявила, что кампания ненависти к полиции должна быть закончена, потому что сотрудники ведомства каждый день выходят на улицы, чтобы защищать людей.

Как сообщал «Новый День», житель Ижевска пришел на прием к врачу с 12-летним сыном. Он велел школьнику напасть на медика с ножом, и тот трижды ударил медика.

Мидвейл, Наталья Рязанова

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