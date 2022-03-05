На побережье в Чили нашли 115 мертвых пингвинов

Местный житель нашел более 200 мертвых птиц, дельфина и морского льва на пляже Тольтен в Чили. Специалисты выясняют, почему погибли животные среди которых 115 магеллановых пингвинов.

Мужчина вызвал на месте находки экспертов. Оказалось, погибшие птицы встречаются на протяжении четырех километров береговой линии.

«Обнаружено 115 магеллановых пингвинов, 104 буревестника, 5 бакланов, морской лев, дельфин. Все они находились между Нигуэ Норте и устьем реки Тольтен», – говорится в сообщении службы по рыболовству и аквакультуре Чили (Sernapesca).

Специалисты передали несколько мертвых птиц ветеринарам, специалистам по диким животным для установления причины смерти. Ведомство готовит жалобу в прокуратуру с просьбой начать расследование.

Напомним, на крымском побережье Азовского моря красный прилив вынес на берег мертвых рыб, медуз и дельфинов. Оказалось, бурно цветущие динофитовые водоросли выделяют ядовитые токсины.

Сантьяго, Наталья Рязанова

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