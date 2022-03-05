«Жертва Штатам»: в Сербии спрогнозировали кризис в Европе из-за санкций

Антироссийские санкции приведут к масштабному кризису в Европе, оценил независимый наблюдатель на референдуме в Крыму, сербский адвокат Горан Петрониевич. По его мнению, присоединение к давлению на Россию стало европейской жертвой Америке.

Петрониевич напомнил, что экономические ограничения имеют серьезные последствия не только для адресата, но и для тех стран, которые их вводят.

«То, что происходит сейчас, те санкции, которые введены, вызовут общий огромный кризис в Европе. Санкции России меньше всего причинят вреда, больше нам здесь и Европе. Но это, очевидно, или договорная, или принудительная жертва Европы Соединенным Штатам», – пояснил юрист «Известиям».

Быстрорастущие цены на газ на европейском рынке практически сделали невыгодным использование голубого топлива. Петрониевич усомнился, что США смогут восполнить потребности Европы в топливе.

«Если кризис продлится, стабильности конец. Фактически газ уже невыгодно использовать как топливо. Ожидания, что США будут доставлять сжиженный газ танкерами, – это сказка», – сказал эксперт.

Сербский адвокат назвал основную причину санкционного давления и нагнетания напряжения вокруг Украины со стороны США.

«Налицо старая стратегическая история, когда США пытаются воздвигнуть стену между Европой и Россией, и эта стена – украинский кризис. У России газ есть, Европе он необходим. США не дадут ему попасть в Европу», – добавил Петрониевич.

Накануне цена на голубое топливо на европейском рынке установила очередной исторический максимум – 2 391,6 доллара за тысячу кубометров. Рост цен происходит на фоне санкционной волны в отношении России в связи с проведением военной операции. Утром 24 февраля о ней объявил президент РФ Владимир Путин, поставив целями демилитаризацию и денацификацию Украины.

Москва, Наталья Рязанова