США обвинили россиянку в подпольной работе на Россию

Минюст США обвинил главу Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США Елену Брэнсон в работе «российским агентом». По шести пунктам обвинения 61-летней женщине грозит до 35 лет тюрьмы.

Обвинение заявило, что с 2011 года Елена Брэнсон помогала оформлять визы для российских дипломатов по предлогом международных мероприятий, которые на самом деле не проводились. И влияла на политику США в интересах российского руководства. При этом, она не прошла регистрацию как иностранный агент.

«Елена Брэнсон, имеющая двойное гражданство США и России, активно нарушала законы о регистрации иностранных агентов в Штатах в целях продвижения российской политики и идеологии», – говорится в судебных документах, опубликованных на сайте американского Минюста.

КСОРС приостановил работу 18 ноября в связи с расследованием американских спецслужб. В МИД РФ заявили, что США проводят «целенаправленные репрессии» против российской общины.

Напомним, летом 2018 года в Вашингтоне арестовали россиянку Марию Бутину. Ее обвинили в нелегальной работе российским агентом и заговоре с целью лоббирования интересов правительства РФ на территории США. Бутина отрицала свою вину, но после трех месяцев в одиночной камере без отопления пошла на сделку. Россиянку приговорили к 18 месяцам тюрьмы.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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