В Непале 14 человек погибли в упавшем в пропасть автобусе

Как минимум 14 человек стали жертвами ДТП с пассажирским автобусом на юго-востоке Непала. Пятерых пассажиров удалось спасти, пишет My Republica.

Автобус отправился с базара в селе Окхарбот муниципалитета Мади в город Дамак. В салоне было около 20 человек. автобус проехал совсем немного, когда сорвался с дороги в пропасть.

Спасатели подняли пятерых выживших с помощью вертолета и доставили в больницу. Специалисты сумели поднять тела 13 человек и продолжают работы. Тела пока не опознали, также неизвестно, погиб ли водитель.

На место происшествия спустились следователи, чтобы выяснить причину аварии. Предварительно, автобус пролетел вниз порядка 300 метров.

Напомним, 21 человек погиб и 12 пострадали в Боливии, когда рейсовый автобус сорвался в овраг. На повороте у машины лопнул тормозной шланг.

Катманду, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»