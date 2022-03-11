Япония негласно отмечает 11 лет катастрофы на Фукусиме

В пятницу, 11 марта, Япония негласно отмечает тройную катастрофу 11 марта 2011 года, когда одно из самых сильных землетрясений, когда-либо зарегистрированных в мире, вызвало очень смертоносное цунами, которое также стало причиной ядерной катастрофы на Фукусиме.

В этом году впервые не было организовано никакой церемонии национального масштаба в память о жертвах, поскольку японское государство приняло решение прекратить проводить поминальные мероприятия после проведения юбилея трагедии в прошлом году. Сохранится только церемония проведения минуты молчания. Она проводится в 05:46 по Гринвичу – в момент, когда в 2011 году землетрясение магнитудой 9,0 потрясло весь архипелаг и ощущалось даже в Китае.

Пришедшее из глубин Тихого океана у северо-восточного побережья Японии страшное землетрясение вызвало цунами, волны которого обрушились на регион. Цунами привело к большим человеческим жертвам (почти 18 500 погибших или пропавших без вести). Бушующие волны также ударили по атомной электростанции ​​Фукусима-дайити, граничащую с Тихим океаном. Активные зоны трех его реакторов расплавились, что привело к крупнейшей гражданской ядерной катастрофе со времен Чернобыля в 1986 году.

Эта авария привела к радиоактивным утечкам, которые вынудили десятки тысяч жителей близлежащих районов срочно покинуть свои дома, некоторые уехали навсегда. Более 1650 км2 территории Фукусимы, или 12% ее поверхности, были запрещены для доступа в течение нескольких месяцев после катастрофы. Интенсивные работы по дезактивации сократили эти необитаемые территории до 337 км2, или 2,4% площади департамента. Все эвакуированные муниципалитеты спустя десять лет были снова заселены. Но их население по-прежнему намного ниже уровня, существовавшего до стихийного бедствия, и многие жители не желают возвращаться, опасаясь радиации.

Отметим также, что загрязненная радиацией вода продолжает поступать в Тихий океан.

Москва, Елена Васильева

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