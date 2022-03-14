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NewDayNews.ru

Понедельник, 14 марта 2022, 09:36 мск

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В Тайване истребитель разбился во время учебного полета

Истребитель Mirage-2000 ВВС Тайваня упал в море у юго-восточного побережья страны. Пилот остался жив, передает «Интерфакс» со ссылкой на местную администрацию.

Самолет выполнял учебный полет, когда неожиданно рухнул в море. Причины второй за три месяца аварии выясняются. В январе пилот погиб при крушении самолета, и ВВС приостановили вылеты F-16.

Ранее истребитель F-5Е ВВС Таиланда выполнял тренировочный полет и разбился на востоке провинции Лопбури. Пилот выжил.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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