Аферистку Анну Сорокину, обманывавшую знаменитостей, депортировали из США

Мошенницу Анну Сорокину, которую суд приговорил к лишению свободы, депортируют из США в Германию. У аферистки истек срок действия визы. Об этом сообщает Insider.

Сорокина, также известная как Анна Делви, родилась в семье русского дальнобойщика и иммигрировала из Германии в Штаты в 2016 году. Женщина завела знакомства с известными личностями, утверждая, что является наследницей богатой семьи.

Следователи установили, что Анна много раз нарушала закон. Она похитила более 200 тысяч долларов посредством финансовых махинаций, таких как подделка чеков, брала кредиты, которые не возвращала, бесплатно жила в элитных гостиницах и покупала одежду люксовых брендов.

Сорокина была осуждена в 2019 году. В марте 2021 года ее перевели в тюрьму округа Берген из-за просроченной визы. Адвокат Анны считает, что у нее еще было время, чтобы обжаловать решение о депортации, но, все указывает на то, что аферистку уже выслали из США.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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