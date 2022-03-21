В Греции взорвался завод по производству динамита

Завод по производству динамита в Западной Македонии в Греции оказался уничтожен взрывом. По предварительным данным, два работника ранены, трое числятся пропавшими без вести.

Утром 21 марта на заводе прогремел страшный взрыв. Взрывная волна дошла до поселения в 30 км от предприятия, а на месте завода поднялся столб дыма и пыли высотой в несколько сотен метров. При этом близлежащие поля оказались засыпаны кусками бетона и металлической арматуры, передает портал ProNews.

По предварительным данным, в момент происшествия на территории завода могли находиться пять человек. Двое найдены, они покинули здание, сдав смену. Оба находятся в больнице, ими занимаются врачи.

Надземная часть завода уничтожена, но часть цехов находилась под землей. На месте работают 11 пожарных, 4 специальных автомобиля и сотрудники спецподразделений по борьбе со стихийными бедствиями.

Как сообщал «Новый День», один человек погиб, трое пострадали при взрыве на нефтяном танкере в таиландском порту неподалеку от Бангкока. На момент взрыва на судне не было груза.

Гревен, Наталья Рязанова

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