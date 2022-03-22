В Шри-Ланке военных вызвали для охраны АЗС

Власти Шри-Ланки организовали военные посты у всех заправок госкомпании Ceylon Petroleum Corporation. Военные должны поддерживать порядок в очередях, которые выстроились за бензином, на фоне дефицита топлива.

На фоне экономического кризиса в стране случился скачок спроса на бензин, запасы которого в стране заметно сократились. Власти заверили, что вскоре топливо поступит из-за рубежа, но очереди к заправкам не уменьшились. Несколько раз среди ожидавших возникали беспорядки, один человек погиб.

Военнослужащие получили приказ предотвращать возможные беспорядки в очередях, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на национальное министерство обороны.

Состояние экономики Шри-Ланки резко ухудшилось в конце 2021 года из-за падения числа туристов в связи с пандемией. Власти сократили импорт и ввели строгую экономию ресурсов. Нехватка топлива для ТЭС сказалась на количестве электроэнергии, а из-за длительных отключений энергии спрос на топливо резко вырос.

Москва, Наталья Рязанова

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