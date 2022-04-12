Шри-Ланка объявила дефолт по внешнему долгу

Шри-Ланка объявила дефолт по внешним обязательствам. Об этом говорится в сообщении правительства страны.

В министерстве финансов Шри-Ланки уточнили, что выплаты по внешнему долгу будут заморожены на определенный период времени. Это даст возможность для правильной реструктуризации внешних обязательств.

Страна с населением в 22 млн человек оказалась долларовым банкротом и была вынуждена приостановить импорт, в том числе, закупку энергоносителей. Индия обещала отправить в Шри-Ланку 50 тыс. тонн мазута и дизельного топлива. Это поможет сократить периоды отключения электроснабжения, которые достигают 10 часов в сутки. Недовольные ситуаций жители с конца марта выходят на улицы с протестами против бездействия властей.

5 апреля правительство Шри-Ланки ушло в отставку на фоне массовых акций протеста, вызванных жесточайшим экономическим кризисом. Митингующие требуют отставки президента страны Готабая Раджапакса и его брата, премьер-министра Махинды Раджапакса.

Коломбо, Зоя Осколкова

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