На охваченной беспорядками Шри-Ланке находятся более трех тысяч российских туристов

На Шри-Ланке, где из-за экономического кризиса возникли беспорядки, находятся около 3200 российских граждан. Об этом сообщили в посольстве России в Коломбо.

В настоящее время власти принимают меры для нормализации ситуации в стране и возвращения политических процессов в конституционное русло, рассказали РИА «Новости» в дипломатическом ведомстве.

Шри-Ланка переживает острый экономический кризис. В апреле власти объявили дефолт по внешним долговым обязательствами, размер которых составляет 51 млрд долларов. Уровень жизни населения резко упал. Причиной трудностей стала пандемия коронавируса, которая привела к сокращению доходов туристической отрасли страны.

Местные жители вышли на акции протеста, они требуют отставки президента и правительства. В результате произошли столкновения демонстрантов с полицией. Для разгона протестующих силовики применили водометы и слезоточивый газ. В результате беспорядков девять человек, в том числе двое полицейских, погибли и более 240 получили ранения.

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что обстановка в курортных районах острова спокойная, основные столкновения происходят в столице Шри-Ланки городе Коломбо. Однако туристам настоятельно рекомендовали не покидать отелей до отмены комендантского часа.

Коломбо, Зоя Осколкова

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