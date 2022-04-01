В Шри-Ланке протесты перешли в столкновения с полицией

Протесты жителей Шри-Ланки в связи с экономическим кризисом переросли в столкновения в полицией. Пятеро правоохранителей пострадали в стычках с митингующими, 54 человека задержаны.

Накануне протестующие собрались около резиденции главы государства Готабая Раджапакса в пригороде Коломбо. Они требовали решить проблемы с топливом и газом, а после перешли от выкриков к действиям: подожгли автобус, перекрывавший подходы к резиденции.

Полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих, случилось несколько стычек с представителями власти. В итоге пятеро полицейских получили ранения, 54 протестующих задержаны. В столице ввели комендантский час, передает Reuters.

Как сообщал «Новый День», власти Шри-Ланки организовали военные посты у всех заправок госкомпании Ceylon Petroleum Corporation. Военным приказали поддерживать порядок в очередях за бензином, которые появились на фоне дефицита топлива.

Экономический кризис в стране стал самым жестким за последние годы. Ежедневные отключения электричества достигают 10-13 часов. У правительства не хватает иностранной валюты, чтобы оплатить импорт топлива.

Коломбо, Наталья Рязанова

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