В США два брата отсидели в тюрьме 25 лет по ложному обвинению от насильника

В США освободили двух братьев, которые были лишены свободы по ошибке. Мужчины провели в заключении почти 25 лет. Об этом сообщает CNN.

Убийство Маргарет Мидкифф было совершено в 1995 году. Подозрение пало на Джорджа и Мелвина ДеДжизусов. В 1997 году братьев приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. При этом их держали в разных тюрьмах.

Ключевым свидетелем по делу братьев был Брэндон Гоаген. Позже выяснилось, что он сам был убийцей и насильником, его жертвами стали в общей сложности 12 женщин.

Когда преступления Гоагена были раскрыты, следователи вспомнили и о братьях, так была доказана их невиновность. В результате ДеДжизусов выпустили на свободу и реабилитировали.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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