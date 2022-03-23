В США шесть девушек погибли в ДТП с фурой

Шесть человек погибли при столкновении легковой машины и грузовика в небольшом городке на юге американского штата Оклахома. Полиция выясняет, как погибшие оказались в одной машине.

Авария случилась днем 22 марта в 160 км от Оклахома-Сити. Девушки-студентки ехали в легковом автомобиле, который на повороте влетел в полуприцеп. Все девушки погибли на месте, состояние водителя фуры не уточняется.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, а также, почему шестеро студенток оказались в одной машине, не рассчитанной на такое число пассажиров, передает Associated Press.

Ранее водитель и два пассажира иномарки погибли при столкновении их легковушки с фурой в Самарской области. Среди погибших – маленький ребенок.

Оклахома-Сити, Наталья Рязанова

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