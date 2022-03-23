Пьяные американские военные на Крите ворвались в номер к 14-летней девочке

Жители Крита вышли на митинг против безнаказанности американских военнослужащих. Ранее трое солдат ворвались в номер к 14-летней девочке, однако их отпустили из-за экстерриториального статуса.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Трое военных в состоянии алкогольного опьянения ворвались в номер к несовершеннолетней, сломав две двери. Девочка спряталась в ванной и позвонила родителям. На место прибыл отец подростка и администратор гостиницы, они вызвали полицейских, которые задержали военнослужащих. Те, в свою очередь, утверждают, что перепутали номера.

Оказалось, что американцы являются членами экипажа авианосца «Гарри Трумэн». Было возбуждено уголовное дело, но военнослужащих отпустили на следующее утро. Дело в том, что они имеют экстерриториальный статус, поэтому вердикт нарушителям будет выносить военная юстиция США.

Родители девочки не согласны с таким решением. Адвокат семьи утверждает, что несмотря на статус иностранцев, их не должны были выпускать из-под стражи.

Ираклион, Зоя Осколкова

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