Пять штатов в США пережили более 60 торнадо за два дня

За два дня в Луизиане, Миссисипи, Алабаме, Техасе и Оклахоме было зарегистрировано 63 торнадо. В результате два человека погибли, около 20 пострадали, передает ABC.

Самые сильные смерчи зарегистрировали в Новом Орлеане и Джексборо. Торнадо в луизианском Новом Орлеане присвоили класс EF-3 с силой ветра более 130 миль в час (около 210 км/ч). Скорость смерча в Джексборо в штате Техас оценили как 150 миль в час (241 км/ч).

В результате торнадо в Техасе один человек погиб, 10 получили травмы. В Луизиане также был один погибший, семь человек доставлены в больницу. Разрушены и повреждены десятки домов, оборваны линии электропередач, столбы повалены. Местные власти назвали ущерб «огромным», а число жертв удивительно низким для такой стихии.

Как сообщал «Новый День», в феврале один человек погиб, еще восемь пострадали в результате торнадо, вызванного сильным штормом, в американском штате Алабама. Около 300 тыс. человек остались без электричества.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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