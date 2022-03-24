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Четверг, 24 марта 2022, 11:35 мск

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США разрабатывают план на случай применения Россией ядерного оружия

Фото: пресс-служба Кремля

Американские власти создали специальную рабочую группу планирования на случай применения Россией биологического, химического или ядерного оружия. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным газеты, команда, в которую вошли должностные лица из различных ведомств, называется «Тигр». Члены группы изучают сценарии ответа на возможное нападение Москвы на территории стран НАТО на конвои с техникой и оружием, поставляемым Украине. Отмечается, что «Тигр» оценивает вероятность применения РФ ядерного оружия как низкую.

Кроме того, спецгруппа изучает варианты реагирования на возможное распространение военных действий на Грузию, Молдавию и другие соседние страны, а также рассматривает последствия массового притока беженцев в европейские страны.

«Тигр» уже сыграл центральную роль в разработке инструкций по введению санкций против России, усилению военного присутствия в странах НАТО и вооружению армии Украины. Команда также определяет красные линии, пересечение которых может побудить Североатлантический альянс вступить в боевые действия на Украине.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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