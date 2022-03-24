В США семеро малышей отравились снотворным

В США семь детей в возрасте от года отравились снотворными. Таблетки малышам раздал ребенок. Об этом сообщает телеканал WTVR.

Инцидент произошел в городе Хоупвелл штата Вирджиния. Одному из детей врач выписал снотворное средство. Опекун оставил детей ненадолго одних, а сам ушел в магазин. Вернувшись, он обнаружил четверых младших без сознания и еще троих в сильно заторможенном состоянии.

Выяснилось, что один из детей, которому был выписан рецептурный препарат, достал его и поделился с остальными. Среди тех, кто выпил таблетки, были дети в возрасте одного, двух, трех и четырех лет.

Выяснением обстоятельств произошедшего занимается полиция совестно с органами опеки и попечительства.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»