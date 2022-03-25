Власти Праги назовут улицу с посольством РФ в честь «украинских героев»

Власти Праги решили переименовать часть улицы Коруновачни, на которой находится здание российского посольства. Теперь 150 метров около дипмиссии будут именоваться улицей Украинских героев, пишет Novinky.cz.

Муниципалитет района Прага 6 официально одобрил предложение, и оно прошло утверждение в мэрии и городском совете депутатов, рассказал представитель муниципалитета Ян Хабр.

Он добавил, что на указанном участке нет жилых домов и других зданий, кроме российского посольства, так что никому не придется менять прописку. А ближайший железнодорожный мост назовут в честь украинца, подорвавшего мост в Херсоне, чтобы помешать продвижению российских сил.

Напомним, канадский депутат предложил назвать именем президента Украины Владимира Зеленского одну из улиц в Оттаве. Парламентарий считает, что сменить название нужно улице, на которой находится посольство России. Так парламентарий выразил поддержку Киеву, в связи с военной операцией Москвы.

Прага, Наталья Рязанова

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