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Пятница, 25 марта 2022, 14:07 мск

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Власти Праги назовут улицу с посольством РФ в честь «украинских героев»

Фото: pixabay.com

Власти Праги решили переименовать часть улицы Коруновачни, на которой находится здание российского посольства. Теперь 150 метров около дипмиссии будут именоваться улицей Украинских героев, пишет Novinky.cz.

Муниципалитет района Прага 6 официально одобрил предложение, и оно прошло утверждение в мэрии и городском совете депутатов, рассказал представитель муниципалитета Ян Хабр.

Он добавил, что на указанном участке нет жилых домов и других зданий, кроме российского посольства, так что никому не придется менять прописку. А ближайший железнодорожный мост назовут в честь украинца, подорвавшего мост в Херсоне, чтобы помешать продвижению российских сил.

Напомним, канадский депутат предложил назвать именем президента Украины Владимира Зеленского одну из улиц в Оттаве. Парламентарий считает, что сменить название нужно улице, на которой находится посольство России. Так парламентарий выразил поддержку Киеву, в связи с военной операцией Москвы.

Прага, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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