Канадский депутат предложил назвать столичную улицу именем Зеленского

Канадский депутат Чарли Энгус предложил переименовать одну из улиц в Оттаве, присвоив ей имя президента Украины Владимира Зеленского. Парламентарий считает, что сменить название нужно улице, на которой находится посольство России.

«Вот простое предложение. Посольство России в Канаде находится в Оттаве, на Шарлотт-стрит, 285. Почему бы не переименовать ее в бульвар Зеленского?» – написал Чарли Энгус на своей странице в Twitter.

Депутат посчитал, что именно украинский лидер подтолкнул мир к пересмотру отношения к России. Многие пользователи соцсети одобрили идею, полагая, что это станет шагом к скорому разрешению ситуации на Украине.

Россия начала военную операцию на Украине по просьбе ЛДНР после того, как обстановка в Донбассе резко обострилась. Ответом на действия российского руководства стали санкции со стороны западных стран. Делегации России и Украины уже садились за стол переговоров, но Владимир Зеленский заявил, что не готов к личным переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.

Оттава, Наталья Рязанова

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