В Афганистане некоторым служащим запретили ходить на работу без бороды

Движение «Талибан»* запретило сотрудникам некоторых министерств и ведомств появляться на работе без бороды. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В конце прошлого года талибы заявили, что не будут заставлять мужчин отращивать бороду. При этом афганские власти рекомендовали сильному полу не сбривать волосы с лица.

«Некоторое время назад нам заявили: либо вы отращиваете бороды, либо уходите с работы. Мы думали, что они не сделают это, но сегодня сотрудники министерства запрета предосудительного не допустили нас до работы», – рассказал сотрудник министерства образования Афганистана.

Он добавил, что знает еще нескольких человек из других министерств, которых также отстранили из-за отсутствие растительности на лице. Эту информацию подтвердили и в министерстве иностранных дел Афганистана.

Напомним, движение «Талибан»* в июле-августе 2021 года практически без сопротивления взяло под свой контроль все провинции Афганистана. 15 августа боевики вошли в столицу страны Кабул, откуда спешно бежали президент Ашраф Гани и члены его правительства. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

В конце января 2022 года Международная организация труда подсчитала, что более полумиллиона жителей Афганистана лишились работы с момента прихода талибов к власти. Уровень занятости женщин снизился на 16%, к середине 2022 года ожидается снижение до 28% в связи с ограничениями на занятость женщин.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Кабул, Зоя Осколкова

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