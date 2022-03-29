В Бразилии четверо военных погибли в массовом ДТП

Пять человек, включая четырех военных, погибли в массовом ДТП в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, а потом в них влетели легковой автомобиль и микроавтобус.

Вечером 28 марта водитель лесовоза не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автобус. От удара грузовик перевернулся и упал поперек дороги. В него врезались еще два автомобиля, сообщает телеканал Globu TV.

В автобусе четверо военнослужащих возвращались в часть после увольнения, все четверо погибли на месте. Пятой жертвой ДТП стал водитель легковушки, которую смяло от силы лобового удара. Еще 14 человек получили различные травмы и доставлены в больницу.

Ранее в Непале как минимум 14 человек стали жертвами ДТП с пассажирским автобусом. Автобус с 20 пассажирами сорвался в пропасть и пролетел порядка 300 метров.

Порту-Алегри, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»