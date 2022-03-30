Испанским магазинам разрешили ограничить количество товаров в одни руки

Власти Испании разрешили магазинам устанавливать ограничения при продаже товаров. Данная мера должна обеспечить справедливый доступ к продукции для покупателей.

Правительство Испании внесло изменения в закон, запрещавший продавцам ограничивать покупателей в количестве выбранных товаров. Теперь ограничение можно установить в случае форс-мажора. Но эта мера должна применяться «обоснованно и соразмерно», чтобы предотвратить нехватку товаров, говорится в указе, опубликованном в правительственном вестнике.

Вынужденно ограничение разрешили после случаев, когда в магазинах оставались пустыми полки для подсолнечного масла о молока. Причинами временного дефицита ряда товаров стала ситуации на Украине и забастовка испанских грузоперевозчиков.

Ранее властям Испании пришлось ввести меры поддержки для населения и бизнеса из-за последствий антироссийских санкций. До 30 июня государство раздаст кредитов на 10 млрд евро.

Мадрид, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»