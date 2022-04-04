Испания отказалась от промысла рыбы из-за энергокризиса

Испанская рыболовецкая флотилия отказалась от промысла из-за скачка цен на дизельное топливо. Депутат Европарламента от Испании Николас Гонсалес Касарес попросил Еврокомиссию помочь отрасли на фоне энергетического кризиса.

Касарес отметил, что на топливо приходится до 40% расходов в некоторых сегментах отрасли. Его стоимость влияет на всю цепочку поставок в рыболовстве и аквакультуре. В целом, промысловому флоту Европы требуется около 2 млн л топлива.

«Рост и волатильность цен на энергоносители может подорвать продовольственную безопасность в некоторых регионах. Рыболовецкий сектор напрямую страдает от кризиса», – цитирует RT письмо парламентария.

Некоторые флотилии, в том числе испанская, уже объявили о прекращении промысла. И парламентарий потребовал от Еврокомиссии ответа, какие меры предпринимаются для снижения влияния выросших цен на промысловый флот.

Антироссийские санкции отразились на экономической ситуации в ряде регионов, заметнее всего – в Европе. Инфляция в зоне евро выросла до рекордных показателей, рост цен в февраля составил 5,9% в годовом выражении. Нефть и газ на европейском рынке подорожали на фоне военной операции России в Донбассе и волны антироссийских санкций.

Москва, Наталья Рязанова

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