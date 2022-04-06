США отправят Украине военную помощь еще на 100 млн долларов

Президент США Джо Байден распорядился увеличить военную помощь Украине на 100 млн долларов. Глава государства поручил госсекретарю проработать этот вопрос и принять необходимые решения.

Деньги направят на оборонную продукцию и ресурсы для военной подготовки.

«Делегирую госсекретарю полномочия направлять расходы на оборонные товары и услуги министерства обороны общей суммой до 100 млн долларов», – говорится в меморандуме на сайте Белого дома.

Ранее американские конгрессмены потребовали от Джо Байдена поставлять на Украину больше вооружений. Парламентарии предложили включить в пакет военной помощи ракеты «земля-воздух», противокорабельные ракеты и истребители.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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