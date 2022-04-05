Посольство РФ назвало абсурдным заявление США об угрозе снарядов на фоне поставок вооружения

Заявление об угрозе неразорвавшихся российских снарядов от заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинс абсурдно на фоне поставок американских вооружений на Украину. Об этом заявили в российском посольстве в Штатах.

Ранее Дженкинс выразила опасения из-за якобы оставленных на территории Украины неразорвавшихся российских боеприпасов.

«Обвинения абсурдны на фоне непрерывных поставок киевскому режиму смертоносных вооружений со стороны США. В их числе ПЗРК и ПТРК, которые ВСУ и нацбатальоны при отступлении оставляют на позициях целыми партиями», – говорится в заявлении посольства РФ в США в Telegram-канале.

В посольстве напомнили, что оружие получают не только кадровые военные Украины, но и националисты, и добровольцы-радикалы. Отсутствие контроля над вооружениями уже привело к мародерству, грабежам и террору мирного населения Украины.

Более 30 американских конгрессменов потребовали от президента США Джо Байдена поставлять на Украину больше вооружений. Парламентарии предложили включить в пакет военной помощи ракеты «земля-воздух», противокорабельные ракеты и истребители, сообщает CNN со ссылкой на письмо конгрессменов.

В конце марта Киев получил от Вашингтона первую партию оружия в рамках рекордного пакета военной помощи на 800 млн долларов. Кроме того, США продолжают перебрасывать силы в Восточную Европу. 4 апреля на авиабазу в польском городе Ласк прибыла эскадрилья американских истребителей-бомбардировщиков F/A-18C Hornet. До этого – группа истребителей F-15 Eagles.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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