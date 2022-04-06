МИД Венгрии вызвал украинского посла из-за оскорбительных высказываний

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в стране Любовь Непоп. Подовом стали высказывания Киева о позиции Будапешта относительно российском спецоперации, сообщает Reuters.

«Украинским лидерам пора перестать оскорблять Венгрию и учесть волю венгерского народа. Мы не будем поставлять оружие и голосовать за энергетические санкции», – заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

Министр отметил, что Венгрия осуждает военную операцию России на Украине и помогает беженцам. Но интересы и безопасность собственного народа остаются для венгерских властей важнее.

Ранее МИД Венгрии киевский режим в попытке повлиять на результаты парламентских выборов. Министерство отметило, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встречался по этому поводу с представителями венгерской оппозиции. В итоге на выборах 3 апреля победил действующий премьер-министр Виктор Орбан, запретивший поставки оружия на Украину.

Будапешт, Наталья Рязанова

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