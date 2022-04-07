ЦИК Южной Осетии зарегистрировал группу по голосованию для вступления в состав РФ

Центральная избирательная комиссия Южной Осетии зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума о включении республики в состав Российской Федерации. С 7 апреля активисты начали собирать подписи за проведение голосования.

«В составе инициативной группы четыре президента республики: действующий президент Анатолий Бибилов, экс-президенты Людвиг Чибиров, Эдуард Кокойты, Леонид Тибилов, всего 26 человек, политических и общественных деятелей», – рассказал представитель ЦИК Игорь Чочиев «Интерфаксу».

Группа в течение трех месяцев должна собрать не менее тысячи подписей в поддержку инициативы. После проверки документов ЦИК направит свое заключение президенту.

Ранее в Госдуме РФ подсчитали, что референдум о вхождении Южной Осетии в состав России может пройти в мае-июне. Ожидается, что основные вопросы по голосованию решается после выборов президента республики, намеченных на 10 апреля.

Цхинвал, Наталья Рязанова

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