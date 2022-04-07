Австрия вышлет из страны четырех сотрудников МИД РФ

Власти Австрии объявили персонами нон грата четырех сотрудников российской дипмиссии. Россиян обязали выехать из страны до 12 апреля.

Высылка коснется трех сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника генконсульства в Зальцбурге. Австрийский МИД назвал причиной подозрения в шпионаже: российские дипломаты якобы занимались деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом, передает портал Oe24.tv.

Ранее днем МИД Хорватии анонсировал высылку из страны нескольких российских дипломатов «из солидарности» с другими странами Европы.

Вена, Наталья Рязанова

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