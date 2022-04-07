Хорватия из солидарности вышлет российских дипломатов

Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман анонсировал высылку из страны части российских дипломатов. По его словам, решение будет принято «из солидарности» с другими странами Европы.

«Мы сделаем это из солидарности и в ответ на происходящее, на эти ужасные сцены из Бучи и других украинских регионов», – цитирует министра портал Telegram.

Только накануне Греция, Норвегия и Люксембург объявили ряд сотрудников дипломатических миссий персонами нон грата. Ранее решение о высылке российских дипломатов приняли Испания, Дания, Швеция, Италия, Германия. В ряде случаев формальной причиной стала якобы шпионская деятельность россиян, в других – военная операция России на Украине.

Загреб, Наталья Рязанова

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