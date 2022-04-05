Швеция объявила персонами нон грата трех российских дипломатов

Швеция поддержала линию европейских стран на высылку российских дипломатов. Глава МИД Швеции Анн Линде объявила, что три сотрудника российской дипмиссии вскоре покинут страну.

«Швеция вышлет трех российских дипломатов», – цитирует министра Bloomberg.

Сенатор Григорий Карасин предупредил, что подобная политика европейских стран опасна в долгосрочном плане. По его мнению, Запад не задумывается о развитии ситуации в мире.

«Деяния наших с позволения сказать «партнеров» приведут к заметному похолоданию международной атмосферы и наших двусторонних отношений. Дипломатия – это умение договариваться и наводить мосты взаимного понимания. Нынешний удар по этим мостам поражает своим примитивизмом и коллективным злорадством авторов», – цитирует сенатора пресс-служба МИД РФ.

Ранее днем власти Дании объявили о высылке 15 российских дипломатов под предлогом подозрений в шпионаже. Аналогичное решение приняли власти Италии, решив выслать из страны 30 сотрудников российской дипмиссии.

Москва, Наталья Рязанова

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