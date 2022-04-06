Греция объявила о высылке 12 российских дипломатов

Греция объявила 12 российских дипломатов персонами нон грата. Об этом говорится в заявлении греческого МИД.

В ведомстве отметили, что россиян высылают из страны «в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года», передает РИА «Новости». Посол России уже проинформирован о данном шаге Афин.

В Москве уже заявили, что ответят на высылку российских дипломатов из Греции. «Россия даст соответствующий ответ», – сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Надо отметить, что страны ЕС и США с начала российской военной спецоперации на Украине выслали более 200 российских дипломатов. Накануне о выдворении части сотрудников дипмсиий РФ объявили Испания, Швеция, Италия, Дания, Франция, Румыния.

Афины, Москва, Наталья Петрова

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