Испания выдворит не менее 25 российских дипломатов

Правительство Испании решило выслать не менее 25 российских дипломатов. Об этом заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес. Министр отметил, что попавшие в список персона нон грата сотрудники посольства России «представляют угрозу интересам безопасности страны», сообщает rtve.es.

Глава МИД добавил, что дипломатам РФ будет дано несколько дней на то, чтобы покинуть Испанию.

Ранее сегодня Швеция объявила о высылке трех российских дипломатов. Италия и Дания выдворяют 30 и 15 российских дипломатов соответственно. МИД Франции передал послу России в Париже Алексею Мешкову список с именами российских дипломатов, которые были объявлены персонами нон грата. Ранее французские СМИ сообщали, что Париж вышлет порядка 30-35 российских дипломатов.

Страны ЕС и США с начала российской спецоперации на Украине выслали около 240 российских дипломатов.

Мадрид, Наталья Петрова

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