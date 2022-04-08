Еврокомиссия создала платформу для совместных закупок газа

Руководство Евросоюза договорилось со входящими в союз странами о совместных закупках газа. Еврокомиссия (ЕК) объявила о создании специальной платформы для энергосделок.

«С целью получения энергетических поставок по приемлемым ценам в текущей геополитической обстановке и снижения зависимости от российского газа Еврокомиссия создала со странами ЕС платформу для совместных закупок газа, сжиженного природного газа и водорода», говорится в заявлении на сайте ЕК.

Германия заполняет газовые хранилища на случай перебоев с поставками природного газа из России. Берлин активировал чрезвычайный план в связи с обсуждением в ЕС отказа от закупки энергоносителей у России. На полное возобновление запасов газа потребуется около 150-200 дней, заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

«Мы постепенно заполняем газохранилища, сейчас примерно на 0,3-0,5% в день. Хранилища заполнены на 26%», – цитирует политика ТАСС.

Брюссель, Наталья Рязанова

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