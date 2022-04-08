Финляндия прекратила отправку писем и посылок в Россию

Почта Финляндии приостановила отправку всех личных писем и посылок в Россию и Белоруссию. Новые правила начнут действовать с 11 апреля, сообщили в пресс-службе организации.

«С 11 апреля почта приостановит все перевозки писем и посылок между Финляндией и Россией, а также между Финляндией и Белоруссией в связи с исключительными обстоятельствами», – говорится в сообщении.

Почта перестанет ходить в обе стороны: из Финляндии в указанные страны и обратно. Письма и посылки, которые не успеют покинуть страну до приостановки движения, вернут отправителям.

Финская почта с 15 марта приостановила пересылку коммерческой почты, включая грузовые отправления, экспресс-корреспонденцию и EMS.

Как сообщал «Новый День», Россия приостановила обмен почтой с Данией, Польшей, Швецией. Иностранные операторы отказались обрабатывать письма и посылки, прибывшие из России и отправленные в Россию.

Хельсинки, Наталья Рязанова

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