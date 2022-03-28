«Почта России» не отправляет посылки и письма в Швецию

«Почта России» перестала принимать отправления в Швецию. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Прием отправлений остановлен, поскольку оператор PostNord отменил сообщение с РФ, говорится в сообщении.
24 марта PostNord заявил, что останавливает доставку писем и почтовых отправлений из России и Белоруссии и в эти страны. Оператор таким образом соблюдает санкции, введенные Евросоюзом.
В «Почте России» напомнили, что статус доставки в разные страны можно проверить на официальном сайте организации.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube