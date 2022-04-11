Хорватия объявила о высылке 24 россиян

Власти Хорватии решили выслать из страны 24 сотрудников российской дипмиссии. Российское посольство в Загребе уже получило официальную ноту с требованием сократить штат.

Министерство иностранных и европейских дел Хорватии потребовало, чтобы 18 дипломатов и шесть административных и технических сотрудников российской дипмиссии покинули страну. Посольство РФ в Загребе подтвердило, что ими получен официальный документ, пишут местные СМИ.

Ранее власти Хорватии заявили, что готовы выслать из страны часть российских дипломатов «из солидарности» с другими странами Европы. Дополнительным поводом стали обвинения России в жестокости к жителям украинского города Буча, которые Россия опровергла и назвала бездоказательными.

Загреб, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»