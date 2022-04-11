Канада внесла в санкционный список 33 оборонных предприятия России

Канада расширила санкционный список еще на 33 компании из России. Канадское правительство назвало их соучастниками военной операции на Украине.

«Новые ограничения налагаются на 33 предприятия российского оборонного сектора. Эти организации оказывали косвенную или прямую поддержку российским военным и, следовательно, являются соучастниками боли и страданий на Украине», – говорится в заявлении на сайте правительства Канады.

Под ограничения попали ПАО «Звезда», Московский физико-технический институт, судостроительный завод «Вымпел», НПП «Исток» и другие.

Напомним, Канада несколько раз ужесточала антироссийские санкции, введенные после начала военной операции России по защите республик Донбасса. В начале апреля ограничения были распространены на чиновников и бизнесменов из России и Белоруссии.

Оттава, Наталья Рязанова

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