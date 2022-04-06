Канада ввела санкции против чиновников и бизнесменов из России и Белоруссии

Власти Канады ввели ограничения в отношении ряда чиновников и бизнесменов из России и Белоруссии. В санкционный список включен замначальника Генштаба ВС России Игорь Костюков.

Также санкции коснулись российских бизнесменов Владимира Потанина, Леонида Михельсона, Александра Винокурова, Виктора Вексельберга, Кирилла Шамалова, Дмитрия и Галины Пумпянских, Вадима Мошковича.

Среди попавших под санкции белорусов шестеро – бизнесмены, еще трое это заместители главы Минобороны Белоруссии Андрей Бурдыко, Сергей Симоненко и Андрей Жук, передает «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», Россия ввела ответные санкции на принятые ранее ограничения со стороны Канады. В российский санкционный список включены канадский премьер-министр Джастина Трюдо, главы МИД, Минобороны и более 300 членов парламента.

Антироссийские санкции со стороны Запада усилились после начала военной операции России в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин поставил перед российскими военными задачи демилитаризации и денацификации Украины.

Оттава, Наталья Рязанова

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